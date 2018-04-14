Dışişleri’nde her beş kariyer memurundan biri ‘FETÖ’cüymüş!

Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ gerekçesiyle kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20’sinin işine son verildiğini açıkladı. Bu oran, 461 memura denk geliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine cevap veren Dışişleri Bakanlığı, diğer kategorilerdeki ihraçlarla birlikte toplam ihraç sayısının 568’e ulaştığını belirtti.

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Buna göre meslek memurlarının dördün büyükelçi unvanına sahipken kamu görevinden çıkarıldı. 12 merkez personeli ve sekiz yurt dışı sözleşmeli personel ‘Bank Asya hesapları çerçevesinde’ ihraç edildi.

2002-2017 yılları arasında merkez kadrolarında görevli personelden disiplin soruşturması sonucunda ilişiği kesilen memurun bulunmuyor.

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Çıkarılanlardan dördü göreve iade edildi.

Bakanlık verilerine göre ilişiği kesilen 568 personelin 288’i meslek memuru, 173’ü konsolosluk ve ihtisas memuru, biri birinci hukuk müşaviri, biri hukuk müşaviri, dokuzu dışişleri uzman yardımcısı, 12’si iç denetçi, 35’i bilgisayar işletmeni, üçü programcı, biri avukat, ikisi mühendis, ikisi uzman, biri mali hizmetler uzmanı, biri memur, dördü mütercim, biri teknisyen, biri hemşire, üçü şoför, biri sürekli işçi ve 26’sı yurtdışı sözleşmeli personel.