Dışişleri’nde ‘FETÖ’ operasyonu: 249 gözaltı kararı

Dışişleri Bakanlığı’na girişte ‘FETÖ üyesi’ adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 249 kişi için gözaltı kararı verildi.
Ankara başsavcılığının verdiği bilgiye göre gözaltı kararları 2010, 2011, 2012 ve 2013’teki ‘aday meslek memurluğu’ sınavlarına istinaden verildi.
Sözkonusu dönemde ataması yapılan 275 kişiden 249’u hakkında yabancı dil sınavları ve ankesörlü telefon iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimiyle irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, KPSS-KPDS sınav yolsuzlukları ve olağandışılık raporlarında isimlerinin bulunması üzerine harekete geçildi.
Başsavcılık açıklamasında suçlamalar şöyle anlatıldı: “Terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edilerek, Ankara ve 42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatıldı.”