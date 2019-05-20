Dışişleri’nde ‘FETÖ’ operasyonu: 249 gözaltı kararı

Okan Bayülgen’in TV100’deki talk show’u Uykusuzlar Kulübü’ne konuk olan İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu “Siz bir proje misiniz?” sorusuna, “Evet ben bir projeyim, Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim. Beni 40 haneli köyden alıp, İstanbul büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje” diye yanıt verdi.