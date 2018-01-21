Dışişleri: Zeytin Dalı Harekatı Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı

Dışişleri Bakanlığı, PYD’yi hedefleyen Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini bildirdi.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya, ÖSO milisleri ise karadan ilerlemeye başlamıştı.

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Dışişlerinin yazılı olarak bilgilendirdiklerini söylediği Suriye kendilerine bilgi verilmediğini duyurmuştu.

Bakanlık, gece saat 02.00’de harekata ilişkin açıklamaya yayınladı: “Zeytin Dalı Harekatı, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülmekte, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”

#ZeytinDalıHarekatı hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, #Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir. — Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 20, 2018