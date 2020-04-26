Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk vatandaşı daha ‘corona’dan hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, son iki günde yurt dışında 16 Türk vatandaşının corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklamada, salgın nedeniyle bugüne kadar 70 ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurt dışından Türkiye’ye getirildiği belirtildi. 25 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 27 bin 67 vatandaşın salgın nedeniyle yurtlarda kaldığı ve gözlem süresi sona eren 33 bin 131 vatandaşın da yurtlardan tahliye edildiği ifade edildi.

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Açıklamada, 24-25 Nisan 2020 tarihlerinde 1093 kişinin yurda döndüğü vurgulanarak, “24 Nisan 2020 tarihinde 16 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 25 Nisan saat 16.00 itibariyle toplam 72 bin 130 çağrıya yanıt verilmiştir” dendi.

Açıklamada ayrıca dünyada salgınla ilgili yaşanan gelişmeler ve ülkelerde görülen ölüm ve vaka sayılarına yer verildi.