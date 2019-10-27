Dışişleri: Yunanistan, bu yıl 25 bin 404 göçmeni Türkiye’ye geri itti

Dışişleri Bakanlığı, bu yıl ekim ayına kadar 25 bin 404 göçmenin Yunanistan tarafından Türkiye’ye ‘itildiğini’ bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasında göçmenlerin ‘geri itilmesi’nin Yunanistan’ın inkar etmesine rağmen kara ve denizde sürdüğü belirtili.

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Açıklamaya göre 2018 boyunca geri itilen göçmen sayısı 11 bin 867 olarak kayda geçti.

Açıklamada, Türkiye’ye geri itilen göçmenlerin, şahsi eşyalarına el koyup resmi işlem yapmadan kendilerini darp ederek sınıra götürüldüklerini anlattığı ifade edildi.

Geri itme uygulamasına dair Türkiye’nin elinde görüntüler olduğu aktarılan açıklamada “Yunanistan hükümetini uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz” dendi.