Dışişleri ‘Viyana’daki gösteriler PKK bağlantılı’ diyerek Avusturya’yı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen hafta yapılan gösterilerin PKK bağlantılı olduğunu ifade ederek Avusturya’nın gösterileri ele alışını kınadı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kendilerini ‘Bozkurtlar‘ olarak tanımlayan grup, geçen perşembe günü Kürt grupların Viyana’daki mitingine taş ve havai fişekle saldırmıştı. Polis, protestolarda iki grup arasında saatler süren çatışmalarda karşılıklı taş ve molotof kokteyli atıldığını bildirmişti. Saldırıda iki polisin ve bir polis köpeğinin yaralandığı kaydedilmişti. Avusturya polisi ayrıca üç kişinin tutuklandığını, cumartesi günü yapılan protesto gösterisinde olay çıkmadığını açıklamıştı.

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Kürt protestoculara destek veren aktivist ağı Antifa’nın üyeleri de Türklerin saldırısına maruz kaldıklarını ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gösteride PKK sembolleri kullanıldığı ve böylece propagandaya müsaade edildiği belirtilerek, “Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca dört gün süren gösteriler ve Avusturya polisinin müdahalesinden duyulan endişeyi bildirmek üzere Avusturya’nın Ankara büyükelçisinin bakanlığa davet edildiği belirtildi.

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin büyükelçisini görüşme için çağıracağını hafta sonunda açıklamıştı.