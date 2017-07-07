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Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Hollanda’da düzenlenecek toplantı için ülkeye gelmesini istemediğini duyuran Hollanda hükümetinin açıklamasına, Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

‘İbret verici’

Hollanda dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında’ Türkeş’in ya da Türk hükümetinin başka bir üyesinin katılımının istenmediği belirtilmişti.

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Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, “Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir” dedi.

Hollanda’nın açıklamasında bu yaklaşıma gerekçe olarak ‘iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durum’un gösterildiğini hatırlatan sözcü “İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa’daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır” diye konuştu.

Aile bakanı geri gönderilmişti

Referandum öncesi Hollanda’da toplantı düzenlemek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemiş, bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya karayoluyla ülkeye girmişti. Ancak bakanın aracı Rotterdam’daki Türk başkonsolosluk binasının yakınında durdurulup; binaya sokulmayan Kaya ve beraberindekiler saatler süren bekleyişin ardından Almanya’ya geri gönderilmişti.

Hollanda’da Mart ayında yapılan seçimlerden önce gerçekleşen bu olay, ikili ilişkileri tepetaklak hale getirmiş; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naziler döneminde işgal edilen ülkeyi ‘Nazi kalıntısı’ olmakla suçlamıştı. Bu ifade sadece Hollanda’nın değil, tüm Avrupa’nın tepkisini çekmişti.

Bu olayları hatırlatan Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkeş’in gelmesinin istenmemesinin Mart ayında yaşanan olayların ‘doğal bir sonucu’ olduğunu kaydetti.