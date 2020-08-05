Dışişleri sözcüsü: Beyrut’a Sahra Hastanesi kurmayı planlanlıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Beyrut’a Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Aksoy, Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından Türkiye’nin Lübnan’a yapacağı yardımlara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

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Aksoy, “Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Aksoy’un açıklaması şöyle devam ediyor:

“Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir.

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Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”