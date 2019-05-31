Dışişleri ‘S-400’lere erteleme’ haberini yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine Rus yapımı S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

NATO müttefikleri ABD ve Türkiye, Türkiye’nin S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.

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Sözcü Aksoy, S-400 tedarik sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Diğer taraftan, ABD’nin S-400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumakta.”

Erdoğan-Trump görüşmesi

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artırmıştı. Türkiye’de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden olmuştu. S-400 kararının seçim sonrasına bırakıldığına dair kulis haberleri çıkmıştı.

Haziran ortasına kadar süre

Bugün Hürriyet’te çıkan bir yazıda ABD’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili karar vermesi için Türkiye’ye verdiği sürede değişiklik olmadığı, Ankara’nın haziran ortasına kadar karar vermesi gerektiği belirtilmişti.

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ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirmişti.