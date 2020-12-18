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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri: Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Yunanistan’daki Rodos Başkonsolosluğu’nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram’ın ‘casusluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, Bayram’ın Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınandığı kaydedildi.

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Yunanistan vatandaşı Bayram’ın tutuklanmasına giden süreçte uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, şöyle dendi: “Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.”

Medyaya eleştiri

Olaya ilişkin Yunanistan medyası tarafından yapılan yayınlara da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.”

Açıklamada, Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlere başlandığı da belirtilerek, “Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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