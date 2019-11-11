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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri: Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman’ın çağrısı sonrası devlet başkanı Evo Morales’ın istifa etmesi sürecinin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın açıklaması şöyle: “Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

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Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz.”

Öte yandan Bolivya Sağlık Bakanlığı, polisin Morales’i gözaltına almak istediği bilgisini verdi.

‘Bu bir devlet darbesi’

Bolivya’da 20 Ekim’deki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Morales, rakibi Carlos Mesa’yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokağa dökülmüştü.

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13 yıldan fazladır ülkeyi yöneten Morales, görevi bırakmasını ‘devlet darbesi’ olarak niteleyerek, “Kardeşlerim, mücadelemizin son bulmadığını söylemek istiyorum. Biz eşitlik ve barış için mücadeleye devam edeceğiz. Şu anda bir devlet başkanı olarak yükümlülüğüm, durumu sakinleştirmek için yöntem bulmak” ifadelerini kullanmıştı.

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