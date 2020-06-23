Dışişleri: Macron’un tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’nin Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) verdiği desteği ‘tehlikeli bir oyun’ olarak tanımlamasının ancak ‘akıl tutulmasıyla izah edilebileceğini’ savundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye Libya’daki sürece iyice dahil olmuş, hava desteğinin yanısıra silah ve Suriye’deki müttefiklerinden savaşçılar göndermişti. Başkent Trablus’taki hükümet bu destek sayesinde doğu kuvvetlerinin komutanı Halife Hafter’in saldırılarını püskürtmeyi başarmıştı. Macron, Fransa’nın Türkiye’nin Libya’daki askeri müdahalelerini tolere etmeyeceğini belirterek, Ankara’nın ‘tehlikeli bir oyun’ oynadığını öne sürmüştü.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır” dedi.

Aksoy, Macron’un Türkiye, Libya ve Doğu Akdeniz konusunda dile getirdiği hususlar hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek şunları kaydetti: “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteği ‘tehlikeli bir oyun‘ olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir.

Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır. Yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır.”