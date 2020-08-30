Dışişleri: Kırmızı çizgi çektiğini sananlar kararlı duruşumuzla karşılaşacak

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Türkiye’nin faaliyetlerine karşı kırmızı çizgileri çizdik’ açıklamasına ilişkin “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır” dedi.
Fransa, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılmıştı.
Macron, “Ankara kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor” diye konuşmuş ve Türkiye’nin son yıllarda NATO müttefiki stratejisi uygulamadığını öne sürmüştü.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca “Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan’ın Meis Adası’na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.