Dışişleri: Kırmızı çizgi çektiğini sananlar kararlı duruşumuzla karşılaşacak

MURAT SEVİNÇ Beşinci yazı… İlk dört yazıda, parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin nasıl ortaya çıktığını; bu sistemlerin mucidi olana İngiltere, ABD ve Fransa tarihleri üzerinden kısaca anlatmaya çalıştım. Devlet biçimleri (monarşi ya da cumhuriyet) ve devletlerin egemenlik yetkilerini sınırları içinde nasıl kullandıkları (üniter, bölgeli ya da federal) konularına girmedim. Yalnızca ‘hükümet sistemi’ üzerinde durdum. […]