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Dışişleri kınadı: Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesi sorumsuz ve kışkırtıcı

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Dışişleri bakanlığı, yeni geliştirdiği balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını ‘başarıyla’ denediğini duyuran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni ‘en güçlü şekilde’ kınadı.

‘Sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket’

Fotoğraflar: Reuters

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz.”

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Kuzey Kore yönetimi denemeden önce hidrojen bombasını uzun menzilli füzelere koyabilecek kadar küçülttüklerini açıklamış ve Kim Jong-un bombanın yanında görüntülenmişti.

Seul’de haberleri izleyen bir Güney Koreli…

Ülkenin lideri Kim Jong-un’un emriyle yapılan deneme 6.3 şiddetinde bir sarsıntı oluşturmuştu.

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