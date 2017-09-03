Dışişleri kınadı: Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesi sorumsuz ve kışkırtıcı

Dışişleri bakanlığı, yeni geliştirdiği balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını ‘başarıyla’ denediğini duyuran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni ‘en güçlü şekilde’ kınadı.

‘Sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket’

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz.”

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Kuzey Kore yönetimi denemeden önce hidrojen bombasını uzun menzilli füzelere koyabilecek kadar küçülttüklerini açıklamış ve Kim Jong-un bombanın yanında görüntülenmişti.

Ülkenin lideri Kim Jong-un’un emriyle yapılan deneme 6.3 şiddetinde bir sarsıntı oluşturmuştu.