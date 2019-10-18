Dışişleri: Kimyasal silah iddiaları, alçakça iftira

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Terör örgütü tarafından yapılan, dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Dünkü ve bugünkü bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Ülkemiz, ‘Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşme’ye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir ‘soruşturma’ başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır.”

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MSB: Envanterimizde kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada da, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, “Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır” dendi.

Açıklamada, özellikle dış basında gündeme getirilen ‘Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına’ yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmatın kullanılmadığı vurgulandı. Ayrıca, “Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.