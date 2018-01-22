Dışişleri kaynakları: Rusya’ya taahhüt yok, Soçi’ye YPG davet edilmedi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, PYD’ye yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya’ya taahhüt verildiği iddiasını yalanlarken, PYD’nin Soçi’deki kritik Suriye zirvesinde yer almayacağını kaydetti.

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününde. TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.

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Rus basını, harekattan iki gün önce 18 Ocak’ta Moskova’da, Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ile görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ‘harekatın alanının genişletilmeyeceğine dair’ söz verdiğini yazmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriyeli Kürtlerin Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin davetliler listesine alındığını kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan bir belgede kongrenin planlandığı gibi 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak.

‘YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürt gruplar davet edildi’

Reuters’a bilgi veren Türk diplomatik kaynaklar, Rusya ve İranlı yetkililere, ‘PKK’nın devamı örgütleri (YPG-PYD) Soçi’de görmek istemediklerini’ net bir dille aktardıklarını belirtti.

Kaynaklar, bu talebin her iki garantör ülke tarafından da kabul gördüğünü belirtti.

Soçi zirvesine ilişkin yapılan son hazırlık toplantısında listelerin üstünden geçildiğini ve büyük oranda mutabakata varıldığını da söyleyen kaynaklar, “Katılımcılar konusunda listeler birkaç güne kesinleşecek. Mümkün olduğu kadar Suriye halkından her kesimden temsilci bulundurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Aynı kaynaklar, toplantıya YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürt grupların davet edileceğini, bu kapsamda Suriye Yüksek Müzakere Heyeti’ne katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcilerinin Soçi’de olacağını kaydetti.

Suriyeli muhaliflerin bazılarının hala Soçi toplantısıyla ilgili tereddütleri bulunduğunu da belirten diplomatik kaynaklar, yaklaşık 1500-1600 kişilik bir katılım beklendiğini de söyledi.