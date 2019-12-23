Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri: Kaşıkçı cinayeti davasındaki karar beklentileri karşılamaktan uzaktır

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada verilen kararlar için, “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır” açıklaması yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi mahkemesi tarafından alınan ‘beş kişiye idam, üç kişiye 24 yıla kadar hapis’ kararı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.”

Reklam

Suudi savcılık: Kaşıkçı cinayetinden yargılanan beş kişiye idam verildi

Kaşıkçı öldürüldüğünde görevdeydi: ABD’den Suudi başkonsolosa giriş yasağı

Suudi prens: Benim yönetimimde olduğu için Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğum var

BM raporu: Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından planlandı

BM’nin Kaşıkçı raportörü daha fazla bilgi bekliyor: Türkiye’de hayal kırıklığına uğradı

Kaşıkçı cinayeti: BM raportörü Suudi başkonsolosluğuna alınmadı

Sermaye, Kaşıkçı cinayetini unuttu bile: Suudiler Davos’ta ‘şov’ yaptı

Kaşıkçı cinayeti: Türkiye, iki Suudi yetkili için yakalama kararı çıkardı

CIA’in Kaşıkçı tespitlerini dinleyen ABD’li senatörler veliaht prensini suçladı

CIA’den ikinci tespit: Selman, Kaşıkçı cinayeti öncesi ekip liderine mesaj attı

Pompeo’dan Kaşıkçı yorumu: Suudi prens ile cinayet arasında doğrudan bağ yok

Riyad: Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez

Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan beş şüpheli için idam istedi

Çavuşoğlu’na göre Kaşıkçı’da uluslararası soruşturma şart: Kapatmak olmaz

Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş

Al Jazeera: Kaşıkçı kimyasalla yok edildi, kanıtlar rezidansta bulundu

İddia: Kanalizasyon şebekesinde Kaşıkçı’nın izine rastlandı

Kılıçdaroğlu’na göre iktidar gözetiminde: Kaşıkçı’nın katilleri VIP’ten çıkıp gitti

Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili paylaşmadığımız deliller var

Erdoğan, WP’ye yazdı: Kral’ın Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiğine hiç inanmadım

‘Yetkililer’e göre Kaşıkçı’nın cesedi gömülü değil: Asitle eritilmiş olabilir

ABD: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yanıt bekleyen daha çok sorumuz var

Savcılık: Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğuldu, cesedi parçalandı

SON HABERLER

Karamollaoğlu’ndan Kanal İstanbul eleştirisi: Vazgeçmezler çünkü rant var

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, “Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı’na, Panama Kanalı’na benzetemez” dedi.

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş yasalara göre davrandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkındaki ‘rüşvet‘ iddialarına ilişkin “Mansur Yavaş yasalara göre davranmıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...