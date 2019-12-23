Dışişleri: Kaşıkçı cinayeti davasındaki karar beklentileri karşılamaktan uzaktır

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada verilen kararlar için, “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır” açıklaması yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi mahkemesi tarafından alınan ‘beş kişiye idam, üç kişiye 24 yıla kadar hapis’ kararı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.”