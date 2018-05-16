Dışişleri, İsrail’in İstanbul başkonsolosuna da ‘Ülkene dön’ dedi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Ankara büyükelçisinin ardından İstanbul başkonsolosunun da bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.
ABD’nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail’in Ankara büyükelçisinden ‘bir süreliğine ülkesine dönmesi’ istendi.
İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak İsrail’in tutumunun protesto edilmişti.
Naeh’e, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’in de istişare için Türkiye’ye çağrıldığı iletilmiş, İsrailli elçiye ayrıca ‘bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı’ aktarılmıştı.
Ankara’nın kararının ardından İsrail de Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu’nu Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, ‘bir süre için istişarelerde bulunmak üzere’ Türkiye’ye dönmesini istedi.
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