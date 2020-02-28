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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri: İdlib’deki durum kötüleşirse sığınmacı ve göçmenlerin hareketi sürebilir

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı’ya hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur” dendi.

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İdlib kırsalında Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti.

Bunun üzerine İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da birçok sığınmacı ve göçmenin sahillere ve Trakya’ya yöneldiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.

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