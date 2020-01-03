Dışişleri: EastMed anlaşması Türkiye ve KKTC’yi dışlama adımı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, EastMed doğalgaz boru hattı anlaşmasının, ‘bölgede Türkiye ve KKTC’yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneği’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek 1900 kilometre uzunluğunda denizaltı boru hattı inşa etmek için anlaşma imzalarken, tarafların nihai yatırım kararını 2022 yılında alması, projenin 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor.

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Aksoy, EastMed projesiyle ilgili şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi ve Kıbrıs Adası’nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslarararası toplumun dikkatine getiriyoruz.”

Bakanlık sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğu Akdeniz’de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa’daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye’dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir.”