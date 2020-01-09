Dışişleri: Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs hariç herkesle işbirliğine hazırız

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde ve geçersiz olduğunu söyleyen Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı açıklama yayınladı.

Fotoğraf: DHA

Açıklamada şöyle dendi: “Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır ile İtalya dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır.”

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Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti dışişleri bakanları, Türkiye’nin Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde ve geçersiz olduğunu söylemişti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti ile Türkiye’nin imzaladığı mutabakat muhtıralarının uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğu savunuldu.

Bu mutabakat muhtıralarının, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşıdığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.”