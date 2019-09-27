Dışişleri, CHP’nin Suriye konferansı için Şam’ın önerdiği iki isme vize vermedi

CHP’nin yarın İstanbul’da düzenleyeceği Suriye konferansına Suriye hükümeti tarafından önerilen iki konuşmacıya vize verilmediği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Konferansa İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’den konuşmacılar katılacak.

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Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın yazısına göre Şam’dan gelecek bazı isimler üzerinde uzlaşı sağlanmış ve Dışişleri bu isimlere vize vermişti. Bunların arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ‘sağ kolu olarak da bilindiği’ belirtilen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Khalaf El Maftah’ın da olduğu kaydedildi. Habere göre, El Maftah gelmekten vazgeçerken, aynı oturumdaki diğer konuşmacı AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger de ‘o tarihlerde Türkiye dışında olacağını belirterek toplantıya katılamayacağını’ duyurdu.

Bunun üzerine Suriye hükümetinin CHP’ye iki yeni isim önerdiği belirtilirken, Dışişleri’nin bu iki isme vize vermediği ifade edildi.