Dışişleri: Bölgedeki durumdan derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD saldırısında öldürülmesi sonrası bölgede yükselen tansiyondan ‘derin endişe duyduğunu’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA

ABD’nin sabah erken saatlerde Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik düzenlediği hava saldırısında Süleymani’nin yanısıra Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürülmüştü.

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Bakanlık açıklamasında, “Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz” dendi.

‘Tarafları diplomasiye davet ediyoruz’

Açıklama şöyle devam etti: “Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.”