Dışişleri Bakanlığı doları frenleyen ‘ön mutabakat’ haberini teyit etmedi

Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde Washington’a gideceği ve ‘pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.

Dünya’nın ulaştığı bakanlık yetkilileri, haberi teyit etmediklerini belirtti.

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Ne olmuştu?

Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmayıp ev hapsine alınması üzerine ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla yükselişe geçen dolar/lira kuru uluslararası piyasalarda dün gece 5.41 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Doların tırmanışı, ‘diplomatik kaynaklar’a dayanarak basına yayılan ‘pastör Brunson krizinin çözümü için ABD ile ön mutabakat sağlandı’ haberiyle frenlenmişti. Saat 01.00’e doğru internet medyasına yayılan ‘ABD ile krizin çözümü noktasında ön mutabakat sağlandığı’ yolundaki haberle 5.30’un altına gerilemiş. Aynı şekilde gece 6.23 liraya kadar çıkan avro da haberin ardından 6.10’un altına inmişti.

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Başta AKP çizgisinde yayın yapan internet siteleri olmak üzere, basına imzasız ve mahreçsiz olarak ‘diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre’ kalıbıyla yayılan haberde özetle ‘iletişimin sürdüğü aşamada bazı ön mutabakatlar sağlandığı, yüz yüze görüşme kararı alındığı ve buna bağlı olarak bir heyetin gideceği’ belirtiliyordu.