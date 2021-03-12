Dışişleri bakanı: Mısır’la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır’ın diplomatik düzeyde temaslarının başladığını açıklarken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için “Onlarla sorumuz yok” dedi.

Görseller: AA

Mısır, ülkelerin deniz sınırları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihaleyi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığının güneyinde sınırlandırmıştı. Bunun üzerine Türkiye, deniz sınırları konusunda Mısır’la müzakerelere başlanabileceğini açıklamıştı.

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İki ülke 2013 yılında dönemin savunma bakanı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeden sonra ilişkileri asgariye indirmişti.

Diplomatik temas başladı

Ankara’da AA ve TRT muhabirlerine konuşan bakan, Türkiye- Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde, tarafların herhangi bir ön koşulunun bulunmadığını ifade etti.

“Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor” diyen Çavuşoğlu, ‘yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak’ bağın oluştuğunu dile getirdi.

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Dışişleri bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı.”

‘Onlarla derdimiz yok’

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve BAE’nin Katar’la yeni bir sürece girmesinin Türkiye’yi ‘negatif havanın dağıtılmasında’ nasıl etkileyeceğine dair soruyu “Faydası olabilir” diye yanıtladı.

Bakan, son zamanlarda Abu Dabi’den daha olumlu mesajlar ve Türkiye’ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını gördüklerini belirterek “Bizim zaten onlarla hiçbir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda” diye konuştu.

‘Kaşıkçı için Suudi yönetimini suçlamadık’

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la da ikili hiçbir problemi olmadığını, ilişkilerin gayet iyi olduğunu ama gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudilerin konuyu ikili mesele haline getirdiğini kaydetti.

Bakan, şunları söyledi: “Halbuki bu ikili mesele değildi. Bu ölen bir kişi için adalet arayışıydı ve ‘Cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun’ dedik. Dinimiz de böyle söylüyor. Sonuçta onlar tarafından bir ikili mesele haline geldi bu konu. Biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık.”

Suudi Arabistan yönetimine eleştirilen tutumuyla bilinen Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018’de öldürülmüştü. Türkiye, cinayete tepki göstermişti. Suudi Arabistan’da aylardır Türk mallarına boykot uygulanıyor.

‘Derdimiz kavga değil’

Bakan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan’la Kasım 2020’de Nijer’de ‘samimi ve faydalı’ bir görüşme yaptıklarını, o diyaloğu devam ettirme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

“Arada yazışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’la da Türkiye ilişkilerinin düzelmemesi için kendilerine göre hiçbir sebep olmadığını ifade etti.

Bakan, “Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil” dedi.