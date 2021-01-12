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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri bakanı, Avrupalılara ‘reform’u anlattı: AB bize destek olmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘reform süreci’nde Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin yanında olmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupalı büyükelçilerle Ankara’daki Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen bakanın gündeminde reform ve Türkiye’nin AB hedefi vardı.

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Çavuşoğlu, daha önce birçok kez dile getirildiği gibi, Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüğünü, bunu da birlikte inşa etmek istediklerini söyledi.

Dışişleri bakanı, “Reform gündeminde kararlıyız. AB bize destek olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın son aylarında, 2021’i ‘reformalar yılı’ olarak tanımlamış, ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulunmuştu.

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