Dışişleri: AB’nin çağrısı, Doğu Akdeniz’de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) çağrısının ‘Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara’ yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

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Son olarak, AB’nin önde gelen ülkelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki durumu gözlemlemek ve ‘uluslararası hukuku gözetme kararlılığını göstermek’ için Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklamıştı.

Fransa daha sonra bölgeye iki savaş uçağı ve bir fırkateyn gönderdiğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları ise ‘diyalog ve müzakere‘ çağrısında bulunmuştu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.”