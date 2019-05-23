Dışişleri ‘ABD iki hafta süre verdi’ haberini yalanladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD’nin S-400 krizinin çözümü için Türkiye’ye haziranın başına kadar süre tanıdığı iddialarını yalanladı.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Amerikan haber kanalı CNBC, ardını vermediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde Washington’ın Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alıp almama konusunda nihai kararını vermesi iki hafta süre tanıdığını öne sürmüştü.

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Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Kıran bu haberin sorulması üzerine şunları söyledi: “Bize resmi anlamda böyle bir şeyin intikal etmesi söz konusu değil. ABD Patriotlarla ilgili mart ayında bizi tatmin etmeyen daha önceki tekliflerini güncellemişti. Esasen burada kastedilen şeyin de bu olduğunu düşünüyoruz.”