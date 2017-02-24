Disiplin komitesi ‘ses verdi’: ‘Irkçı tezahürat’ nedeniyle Bastia’ya saha kapatma ve puan silme cezası 

Evinde Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta rakip takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bastia üç maç saha kapatma cezasına çarptırıldı.

Disiplin komitesi ayrıca ligde sondan ikinci sırada yer alan ekibin bir puanının silinmesine hükmetti. Bastia, söz konusu maçta maymun sesi çıkardığı tespit edilen bir taraftarın stada girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

‘Fransa’da ırkçılık yasal mı yani?’

İtalyan golcü, karşılaşmanın ardından Instagram hesabından paylaştığı mesajda, Bastia taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına sessiz kalınmasını eleştirmişti.

“Fransızlara bir sorum var” diyen Balotelli, şöyle devam etmişti: “Bastialıların maç boyunca maymun sesi çıkarması ve bunun hakkında disiplin kurulunun hiçbir şey söylememesi normal mi? Fransa’da ırkçılık yasal mı yani? Ya da yalnızca Bastia’ya özgü bir şey mi? Futbol müthiş bir spor ama Bastia taraftarları gibi insanlar onu mahvediyor.”