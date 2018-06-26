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Yaramazlara biraz batar!

Disiplin gündemiyle: CHP olağanüstü toplanıyor

 

CHP’nin Parti Meclisi’nin (PM) 28 Haziran’da olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Fotoğraf: chp.org.tr

CHP’ye yakın gercekgundem.com’un haberine göre PM toplantısı perşembe günü saat 14.00’te Ankara’daki genel merkezde yapılacak.

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Toplantının disiplin gündemiyle toplanacağı bilgisi verildi.

İki gündem

ODA TV’nin haberine göre de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu imzalı toplantı çağrı kağıdı PM üyelerine gönderildi.

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Haberde, Kılıçdaroğlu’nun sunumu ve disiplin işlemleri dahil iki gündemin olduğu kaydedildi.

İstifa çağrıları sürüyor

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde kötü sonuçlar alan CHP’de aralarında vekillerin de olduğu çok sayıda partili genel başkana istifa çağrısı yapmıştı.

İstifa çağrılarının ardından olağanüstü bir toplantı yapılması, ihraç iddialarını da beraberinde getirdi.

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