Dişine kaplama yaptırmak istemişti, ötanazi için yurt dışına bakıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Sunay Öztürk, dişlerine zirkonyum kaplama yaptırırken 32 dişinden oldu. Beyin ameliyatı olmasına rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk, Belçika ve Hollanda’da ötanazi yaptırmak niyetinde.

DHA’nın haberine göre iki çocuk annesi Sunay Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk’ün üstten ve alttan 10’ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi.

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Öztürk, istediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayarken, azı dişinde ağrı olduğu gerekçesiyle polikliniğe gitti. İddiaya göre ağrı çektiğini söylemesine karşın Öztürk’e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonra azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk’e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi.

Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ve ağrı hissettiği diğer üç dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk’ün ağrıları yine kesilmedi.

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Yaklaşık iki ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı.

Beyin ve sinir cerrahına da giderek durumunu Öztürk’e ‘trigeminal nevralji’ teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonunda ağrıları dinmedi. Öztürk’ün acıları, başının yanısıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

Son çaresi kullandığı 10 ilaç

Öztürk, ağrılarında kurtulmak için Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvurdu. Operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi.

Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Öztürk, acılara dayanamadığını belirterek ötanazi yaptırmaya karar verdi.

Öztürk şöyle konuştu: “Ağrım geçmezse ötanazi istiyorum. Konuyla ilgili araştırma da yaptım. Hollanda, Belçika’da ötanazi var. Bu ağrıları çekmektense ölmek istiyorum. Bir daha bu ağrılarla yaşamak istemiyorum. Belçika ya da Hollanda’ya gideceğim, üç dört gündür internetten araştırma yapıyorum. Bu yola başvuran birinin görüntülerini de izledim. Ben böyle acılarla yaşamak istemiyorum ötanazi istiyorum.”

Halen doktorların verdiği 10 farklı ilacı denediğini anlatan Öztürk şunları söyledi: “Bu ilaçların deneme aşamasında son bir hafta. Daha sonra da karar verilecek. Bugün gargaraya da başlandı. İki gündür baskı biraz azaldı. Fakat konuşursam, ağzımı hareket ettirirsem daha çok acım oluyor. Diş doktorum ağzımın durumunun iyi olduğunu söyledi, ancak ben bir şey yiyemiyorum. Günde iki tas çorba içebiliyorum, bir litre su ve yoğurt yiyebiliyorum. Bu hastalıkla tanıştığım günden bu yana 34 kilo verdim. Şu an 66 kilolardayım.”