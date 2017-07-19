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Dışarıdaki gazetecilerden ‘içerideki’ gazetecilere: Aslında herkes biliyor

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Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılanacağı 24 Temmuz’daki ilk duruşma öncesi, dışarıdaki gazeteciler, ‘içerideki’ arkadaşlarını anlattı.

Cumhuriyet davası, 24 Temmuz’da Çağlayan’daki İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Duruşma öncesi Cumhuriyet’in yayın danışmanı Kadri Gürsel, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık için hazırlanan üç videoda, neyle suçlandıkları ve kim oldukları hatırlatılıyor.

Kadri Gürsel neden hapiste?

Murat Sabuncu neden hapiste?

Ahmet Şık neden hapiste?

İddianameden

İddianamede, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel, yazar Aydın Engin, mali işler müdürü Bülent Yener ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyesi Önder Çelik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar; yönetim kurulu üyeleri Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar, muhabir Ahmet Şık’ın ayrıca ‘PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

‘Cumhuriyet, terör örgütlerini ‘sevimli göstermeye’ çalıştı’

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede yayın politikasının değişmesi suç unsuru gibi anlatılıyor.

Ayrıca gazetenin terör örgütlerini sevimli göstermeye çalıştığı ileri sürülürken ‘FETÖ’nün gazetenin yönetim kademesini ve Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirmeye çalıştığı savunuluyor.

Dahası gazeteci Kadri Gürsel’e darbe girişiminden yıllar önce gelen telefon aramaları bile irtibat olarak kabul edilerek, bu aramaların içinde ByLock kullanıcıları olduğu aktarılarak, bu da örgütle temasın kanıtı diye gösteriliyor.

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