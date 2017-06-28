‘Dışarıdaki Gazeteciler’ de Erdoğan gibi düşünüyor: Tutuksuz yargılama esastır

‘Dışarıdaki Gazeteciler’, tutuklu gazeteciler için sosyal medyada kampanya başlattı.



Twitter’da ‘HaberinVarMı’, ‘GazetecilereÖzgürlük’ ve ‘AhmetŞıkaÖzgürlük’ etiketleri altında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekiz Bozdağ’ın tutuklu yargılamaları eleştiren konuşmalarının yer aldığı dört video paylaşıldı.

‘Biz de öyle düşünüyoruz’

‘Dışarıdaki Gazeteciler’, 180 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık için özel bir video hazırladı.

Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada “İnsanlar sadece Gülen Cemaati ile ilgili kitap yazma hazırlığında olduğu için tutuklandı” sözlerine yer verilen videonun sonunda “Biz de öyle düşünüyoruz. Ahmet Şık’a özgürlük” mesajı paylaşıldı.