Dışarıda yemek için ‘Pac-Man maskesi’: Ağız kısmı el değmeden açılıyor

İsrail’de girişimciler, dışarıda maskeyle yemek yemeyi kolaylaştıracak bir ürün icat etti. Uzaktan kontrol edilebilen maske yüzünüze dokunmadan ağzınızı açmanızı sağlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 yayılmasının önüne geçmek için dünya çapında alınan önlemlerden biri de ev dışında, özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak.

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Bu fikirden yola çıkarak icat edilen üründe, maskeye bağlı mandal benzeri bir mekanizma yemek ağza görütüldüğü anda maskenin ağız kısmının uzaktan açılmasını sağlıyor.

‘Yemek maskesi‘nin mucitleri, atari oyunu Pac-man’i andıran mekanizma sayesinde dışarıda yemek yemenin dahaz a riskli olacağını söylüyor.

Çatal ya da kaşığı yaklaştırınca otomotik olarak açılan bir maske düzeneği de planlar arasında.

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Patenti için başvurdukları ürünü birkaç ay içinde seri üretime geçirmeyi planlayan mucitler satış fiyatının 6 lira ila 20 lira arasında olacağını öngörüyor.