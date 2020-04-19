Dışarıda ‘yakalanlar’a ceza: ‘Süt aldım’ dedi, cips çıktı

Sokağa çıkma yasağı devam ederken kuralı ihlal eden bazı vatandaşlar, cezadan kurtulmak için farklı ‘bahaneler’e başvuruyor.

Fotoğraflar: DHA

Haftasonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ilki geçen hafta hayata geçirilmişti. İkinci ise dün başladı, bugün gece yarısı sona erecek. Dışarıya yalnızca genelgede belirtilen şartları taşıyanlar çıkabiliyor.

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İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir marketin açık olduğu ihbarını alan polis, markete baskın yaptı. İçeride market sahibi ile bir müşteriyi buldu.

Polis, müşteriye “Ne aldınız, neden dışarıdasınız?” diye sordu. Müşteri ise süt almak için dışarı çıktığını ifade etti. Ancak market sahibinin akrabası olduğunu söyleyen müşterinin cips ve peynir aldığı anlaşıldı.

Müşteri ve market sahibine 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

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’38 gündür ilk defa çıktım’

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapan polis, sürücüleri durdurarak belge ve izinlerine baktı.

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ceza kesildi. Önet, şunları söyledi: “Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok.”

Konya’da polis, bisikletiyle sokakta dolaşan 21 yaşındaki Suriyeli Abdullah Bedevi’yi durdurarak neden dışarıda olduğunu sordu. Bedevi, “Ben hem ekmek getireceğim hem iş yerine bakacağım. Açıksa çalışacağım açık değilse ekmek alıp döneceğim” dedi. Polis, Bedevi’ye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.