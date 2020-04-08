Dışarı çıkamayınca evi kahveye çevirdiler; polis baskın düzenledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polis ekipleri, kahveye çevrilmiş bir eve baskın düzenledi. 15 kişiye, toplam 47 bin 250 liralık idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Polise dün akşam Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki evde kumar oynandığı yönünde ihbar geldi. Harekete geçen ekip, eve baskın düzenledi.

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Odaların masa ve sandalyelerle kahveye çevrildiği evde iskambil kartları, okey taşları ve ıstakaları, yaz boz kağıtları ile çok sayıda pul bulundu.

İkamet sahibiyle birlikte evde toplam 15 kişiyi yakalayan polis, haklarında, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yaptı. Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre, şüphelilere 3 bin 150’şer liradan toplam 47 bin 250 liralık idari para cezası uygulandı.