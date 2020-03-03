Dış ticaret açığındaki hızlı artış devam ediyor: Şubatta 3 milyar doları geçti

Dış ticaret açığı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.1 artışla 3.11 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İhracat şubatta yüzde 2.64 artışla 13.93 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8.33 artışla 17.04 milyar dolar oldu.

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Dış ticaret açığı yılın ilk iki ayında bir önceki yıl aynı döneme yüzde 65.9 artışla 7.71 milyar dolar olarak kayda geçti.

Rakamları duyuran Ticaret Bakanlığı veri bülteni ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Pekcan şöyle konuştu: “Dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen, ihracatımızın artması ihracatçılarımızın dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi.”