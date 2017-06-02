Dış ticaret açığı yüzde 50 ‘fırladı’

Bugün birçok gazete ve televizyonun ‘müjdelediği’ otomotivdeki ihracat artışına rağmen mayısta dış ticaret açığı yüzde 49.5 artışla 7.65 milyar doları buldu.

Artışta altın ithalatındaki sıçrama etkili oldu.

Altın ithalatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 237 artarken, ilk beş ayda ise yüzde 218.5 artışla 6.32 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin ağırlıklı altın ticaretinin gerçekleştiği ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İsviçre ön plana çıkıyor.

En fazla ithalat yapılan ülkeler arasında da İsviçre yüzde 442’lik sert artış ve 1.13 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

En fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri’ne

Gümrük Bakanlığı ülke bazında hangi ürünlerin ihracatının yapıldığına dair bilgi vermedi. Ancak bakanlık verilerine göre mayısta Türkiye’nin tüm mal grupları toplamında ise en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke yüzde 142 artış ve 881 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkeyi yüzde 50’lik artış ve 831 milyon dolarla Irak izledi.

İhracatta itici güç otomotiv

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.5 artarak 13.22 milyar dolar, ithalat yüzde 21.4 artarak 20.88 milyar dolar oldu.

İhracattaki artışta itici güç ise motorlu kara taşıtları olmaya devam etti. İhracatta mayıs ayında geçen yıla kıyasla kaydedilen 1.15 milyar dolar artışın 522 milyon dolarla yarısına yakın kısmı motorlu kara taşıtları ihracatından geldi.

Türkiye’nin ilk beş aydaki ihracatında geçen yıla kıyasla kaydedilen 5.2 milyar dolar artışın, 2.1 milyar dolarla yüzde 40’tan fazlası yine otomotiv sektöründen kaynaklandı.

Motorlu kara taşıtları ihracatı mayıs ayında yüzde 32 artışla 2.2 milyar dolar, ocak-mayısta ise yüzde 27 artışla 10 milyar dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geriledi

Yılın ilk beş ayında dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.22 artışla 25.18 milyar dolar, ihracat yüzde 8.85 artışla 63.9 milyar dolar, ithalat yüzde 11.1 artışla 89.08 milyar dolar.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı mayıs ayında yüzde 70.2 iken, 2017 yılı mayıs ayında yüzde 63.3.

Enerji faturası yüzde 40’a yakın yükseldi

Mayısta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2.88 milyar dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları olmaya devam etti. Türkiye’nin enerji faturasını da yansıtan bu kalemde ithalat mayısta bir önceki yıl aynı dönemdeki 2.12 milyar dolar ithalata göre yaklaşık yüzde 36 arttı.

İlk beş aylık verilere bakıldığında ise enerji maliyeti bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 37 artışla 14.58 milyar dolara yükseldi. Uluslararası petrol fiyatları her ne kadar tarihi zirveden uzak olsa da bir önceki yıl en düşük seviyelere göre yüzde 80’in üzerinde arttı.