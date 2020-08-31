Dış ticaret açığı yedi ayda yüzde 56 arttı

Dış ticaret açığı ocak-temmuz’da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55.6 artarak 26.59 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayında ve yılın ilk yedi ayında dış ticaret istatistikleri şöyle:

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