Dış ticaret açığı yedi ayda yüzde 56 arttı

Dış ticaret açığı ocak-temmuz’da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55.6 artarak 26.59 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayında ve yılın ilk yedi ayında dış ticaret istatistikleri şöyle:
- Dış ticaret açığı temmuzda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 18.2 azalarak 2.7 miyar dolar oldu.
- İhracat temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 azalarak 15.01 milyar dolar, ithalat yüzde 7.9 azalarak 17.71 milyar dolar kaydedildi.
- İhracat ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 90.01 milyar dolar, ithalat yüzde 3.9 azalarak 116.61 milyar dolar oldu.