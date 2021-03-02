Dış ticaret açığı şubatta yüzde 10.7 artışla 3.36 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı şubat ayında geçen yıla göre yüzde 10.7 artarak 3.36 milyar dolara çıkarken, ihracat yüzde 9.6 artışla 16.01 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı verilere göre ihracat şu ana kadarki en yüksek şubat ayı değerini alırken, ithalat şubat ayında yüzde 9.8 artışla 19.37 milyar dolar oldu.

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Dış ticaret açığı ilk iki ayda yüzde 15.3 azalarak 6.39 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin en yüksek ihracat yaptığı sektör olan otomotiv sektörünün ihracatı şubat ayında geçen yıla göre yatay kalarak 2.17 milyar dolar oldu. Kazan, makinalar, mekanik cihazlar ihracatı yüzde 11.6 artarak 1.63 milyar dolar, elektrikli makina ve cihazlar ihracatı yüzde 22.2 artarak 912 milyon dolara çıktı.

En yüksek ithalat yapılan fasıllardan mineral yakıt ve yağlar şubatta yüzde 10 azalarak 2.82 milyar dolar, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar yüzde 23.1 artarak 2.28 milyar dolar, demir çelik ithalatı ise yüzde 51.8 artarak 1.83 milyar dolar oldu.