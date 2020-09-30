Dış ticaret açığı ilk sekiz ayda yüzde 70 arttı

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168.2 artarak 6.28 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TÜİK verilerine göre ağustos ayında ve yılın ilk sekiz ayında dış ticaret istatistikleri şöyle:

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