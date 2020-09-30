Dış ticaret açığı ilk sekiz ayda yüzde 70 arttı

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168.2 artarak 6.28 milyar dolar oldu.
TÜİK verilerine göre ağustos ayında ve yılın ilk sekiz ayında dış ticaret istatistikleri şöyle:
- Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 168.2 artarak 6.28 milyar dolar oldu.
- Dış ticaret açığı ocak-ağustosta yüzde 69.9 artarak 33 milyar dolara çıktı.
- İhracat ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azalarak 12.46 milyar dolar, ithalat yüzde 20.4 artarak 18.74 milyar dolar oldu.
- İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019’un ağustos ayında yüzde 85 iken, bu ağustosta yüzde 66.5’e geriledi.