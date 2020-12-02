Dış ticaret açığı, rekor altın ithalatıyla yüzde 82 arttı

Dış ticaret açığı yılın ilk 11 ayında 24.4 milyar dolar ile rekor düzeye ulaşan altın ithalatı öncülüğünde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 82.51 artışla 45.34 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan öncü verilere göre dış ticaret açığı kasımda yüzde 155.4 artışla 5.07 milyar dolar, ihracat yüzde 0.95 azalarak 16.09 milyar dolar ithalat ise yüzde 16.07 artarak 21.16 milyar dolar oldu.

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İhracat ilk 11 ayda yüzde 8.31 azalarak 151.7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 3.55 artarak 197.05 milyar dolar oldu.

Verinin ayrıntılarına bakıldığında en büyük değişiklik gösteren kalem olarak altın ithalatı dikkat çekiyor.

Verilere göre genelde yılda 10 milyar dolar civarında ithalat yapılan bu kalemde bu yıl ilk 11 ayda ithalat 24.4 milyar dolara ulaştı. Sadece kasım ayında 2.66 milyar dolar tutarında altın ithal edildi.

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TÜİK verilerine göre altın ithalatı zirveyi eylül ayında gördü. Eylül ayında geçen yıla yüzde 338.2 artışla 4.24 milyar dolara çıkan altın ithalatı 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek seviyeyi gördü.

Temmuz ayı sonu ve ağustos ayının başında yurt içindeki yatırımcılar lira cinsi getirilerin düşük kalması nedeniyle döviz, altın ve bunları barındıran yatırım fonlarına yöneldi. Yatırımcılar bu dönemde üç hafta içinde 15.5 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsi mevduat artışına gitmiş bu talebin önemli bölümü de aslında altında yaşanmıştı.

İlk 11 aylık verilere bakıldığında altın Türkiye’nin aralıksız şekilde yıllardır en büyük ithalat kalemi olan enerjiden sonra ikinci sıraya yükseldi.

Enerji ithalatı 2019 ilk 11 aydaki 37.9 milyar dolardan 2020 aynı dönemde 26.2 milyar dolara gerilese de hala ilk sırayı koruyor.

İhracatta ise ilk sırayı otomotiv aldı.

Kasım ayında otomotivde bir önceki yıl aynı döneme göre yatay bir seyirle 2.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. İlk 11 aylık verilere bakıldığında ise otomotivde 2019’da yapılan 24.64 milyar dolarlık ihracat bu yıl aynı dönemde 19.6 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan veri sonrası yaptığı açıklamada “Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.