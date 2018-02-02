Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 108.54 arttı: 9.06 milyar dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 108.54 artışla 9.06 milyar dolar olarak belirlendi.

İhracat rakamı ocak ayında yüzde 10.79 artışla 12.5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 38.01 artışla 21.5 milyar dolar oldu.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı ocak ayında yüzde 72.2 iken, 2018 yılı ocak ayında yüzde 57.9’de kaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün açıkladığı altın hariç verilerine göre ise ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12.2 milyar dolar olarak belirlendi.

Bakanlık verilerine göre en büyük ithalat kalemi olan enerjide ithalat ocak ayında yüzde 13.25 artışla 3.63 milyar dolara yükseldi.

Ocak ayında en çok ithalatın yapıldığı ilk beş fasıl içinde ikinci sırada yer alan kıymetli metaller en sert ithalat artışı gözlenen kalem oldu. Buna göre kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller faslında ithalat ocak ayında yüzde 363 artışla 2.37 milyar dolara yükseldi.