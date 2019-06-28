Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 76.5 azaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite yönetiminin fahri doktora ünvanı verdiği Erdoğan, Türkiye’de de ‘kadın üniversitesi’ kurulması için adım atılacağını söyledi.