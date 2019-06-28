Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 76.5 azaldı

Türkiye’nin dış ticaret açığı mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta yıllık bazda ihracat yüzde 12.1 artarken, ithalat yüzde 19.3 azaldı.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’nin dış ticaret açığı mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta yıllık bazda ihracat yüzde 12.1 artarken, ithalat yüzde 19.3 azaldı.
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite yönetiminin fahri doktora ünvanı verdiği Erdoğan, Türkiye’de de ‘kadın üniversitesi’ kurulması için adım atılacağını söyledi.
Reuters, AKP’nin İstanbul seçimlerinde yaşadığı yenilginin ardından eski başbakan yardımcısı AKP’li Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni partiyi yüksek ihtimalle bu sonbaharda kuracağını yazdı.
Yarın, Haziran 2019’da hâkim karşısına çıkacak Canan Kaftancıoğlu. İleri derecede bağımsız mahkemeler hakkında bir şey yazmak istemiyorum artık. Herkes her şeyin farkında.
İstanbul seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan dört YSK üyesinden biri olan kıdemli hâkim Kürşat Hamurcu’nun eşi Şahizer Hamurcu, talep etmediği halde başka bir mahkemeye atandı.