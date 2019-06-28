Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 76.5 azaldı

Türkiye’nin dış ticaret açığı mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta yıllık bazda ihracat yüzde 12.1 artarken, ithalat yüzde 19.3 azaldı.

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