Dış ticaret açığı ilk dört ayda yüzde 56 arttı: 27.4 milyar dolar

Dış ticaret açığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.6 artarak 6.69 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre dış ticaret açığı yılın ilk dört ayında yüzde 56.2 artışla 27.4 milyar doları buldu.

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İhracat nisan ayında yüzde 7.8 artışla 13.9 milyar dolara, ithalatsa yüzde 15.6 artışla 20.6 milyar dolara çıktı.

İhracat ocak-nisan döneminde yüzde 8.6 artışla 55 milyar dolar, ithalat yüzde 20.8 artışla 82.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Avrupa Birliği’ne ihracat geçen yılın nisan ayına göre yüzde 22 artışla 7 milyar dolara yükseldi. AB’nin ihracattaki payı geçen yılın aynı dönemine göre 5.9 yüzde puan artışla yüzde 50.7.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre nisan ayı dış ticaret açığı 6.65 milyar dolardı.