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Yaramazlara biraz batar!

Dış ticaret açığı ilk beş ayda yüzde 41 arttı: 35.2 milyar dolar

 

Dış ticaret açığı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. Beş aylık açık ise yüzde 41.4 artarak 35.2 milyar dolara çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aynı dönemde ihracat yüzde 5.3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara, ithalat yüzde 5.5 artarak 22 milyar 65 milyon dolara yükseldi.

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Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17.2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.3 artarak 7 milyar 287 milyon doları, AB’nin ihracattaki payı aynı dönemde yüzde 45’ten yüzde 50.9’u buldu.

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Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.

Çin’den yapılan ithalat, mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile Britanya izledi.

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