Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azaldı; ilk yarıda yüzde 73 arttı

Dış ticaret açığı haziranda geçen seneye göre yüzde 17.31 azalarak 2.84 milyar dolar, ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 72.92 artarak 23.84 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı haziran ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat haziranda yüzde 15.77 artışla 13.47 milyar dolar, ithalat yüzde 8.24 artışla 16.31 milyar dolar olarak kayda geçti.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı ayda yüzde 82.6 oldu

Ocak-haziranda ihracat yüzde 15.06 düşüşle 75.06 milyar dolar, ithalat yüzde 3.19 düşüşle 98.90 milyar dolar olarak kaydedildi.