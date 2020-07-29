Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azaldı; ilk altı ayda yüzde 73 arttı

Dış ticaret açığı haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalışla 2 milyar 846 milyon dolara geriledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

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AA’nın aktardığı verilere göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8.3 artışla 16 milyar 308 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl haziran ayında yüzde 77.2 iken, yüzde 82.6’ya yükseldi.

İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.1 azalarak, 75 milyar 21 milyon dolara geriledi; ithalat yüzde 3.2’lik düşüşle 98 milyar 895 milyon dolar oldu.

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Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 73.2 artarak, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen sene ocak-haziran döneminde yüzde 86.5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75.9’a geriledi.