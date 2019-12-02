Dış ticaret açığı GTS kapsamında 11 ayda yüzde 1.77 arttı

İhracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında kasımda yüzde 1.14 azalarak 16.21 milyar dolara inerken 11 aylık dönemde ise yüzde 1.77 artışla 165.07 milyar dolara çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre ithalat kasımda yüzde 11.44 artışla 18.17 milyar dolar, 11 aylık dönemde ise yüzde 11.29 düşüşle 190.23 milyar dolar olarak kaydedildi.

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Geçen yılın kasım ayında 99 milyon dolar fazla veren dış ticaret dengesi, bu yılın kasım ayında 1.95 milyar dolar açık verdi.

Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde yüzde 51.84 azalarak 25.16 milyar dolara indi.

ÖTS kapsamında ihracat 11 aylık dönemde yüzde 1.81 arttı

Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) kapsamında ise ihracat kasımda yüzde 0.03 artarak 15.5 milyar dolar, 11 aylık dönemde yüzde 1.81 artarak 156.9 milyar dolara çıktı.

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İthalat kasımda yüzde 9.15 artarak 17.64 milyar dolar, 11 ayda yüzde 11.09 düşüşle 183.6 milyar dolar olarak kayda geçti.

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 219.4 artışla 2.15 milyar dolara çıkarken 11 ayda yüzde 49 düşüşle 26.69 milyar dolara indi.