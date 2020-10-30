Dış ticaret açığı eylülde fırladı: İhracatın ithalatı karşılama oranı geriledi

Dış ticaret açığı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189.6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

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İhracat eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak kaydedildi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 azalarak 118 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 1.5 artarak 156 milyar 186 milyon dolar olarak bildirildi.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79.5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 86.3 iken bu yıl yüzde 75.8’e geriledi.